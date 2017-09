1 4

Mieszkańcy Jakucji (inna nazwa - Republika Sacha) należącej do Rosji przeżyli szok, kiedy w środku lata spadł u nich śnieg. Końcówka sierpnia jest w tych regionach zazwyczaj ciepła i słoneczna, a pierwsze opady śniegu pojawiają się w grudniu. "To jest po prostu niewiarygodne. Po raz pierwszy widzę coś takiego na oczy" - w ten sposób anomalie pogodowe komentowali w mediach społecznościowych zdezorientowani mieszkańcy Jakucji. Republika Sacha leży we wschodniej części Syberii.