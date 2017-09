1 13

Huragan Irma dotarł w niedzielę rano czasu lokalnego (10 września) do zachodniej części łańcucha wysp koralowych Florida Keys w stanie Floryda w USA. Władze na Florydzie zarządziły ewakuację ok. 6,3 mln osób (ok. 30 proc. mieszkańców stanu). Huragan Irma uderzył w wybrzeże Florydy.