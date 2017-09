1 7

"Pomogliście Polsce wejść do NATO, także dzięki wam żołnierze USA są teraz w naszym kraju, a prezydent USA Donald Trump ma do Polski pozytywny stosunek" – mówił prezydent Andrzej Duda w środę miejscowego czasu do Polonii w Wallington w stanie New Jersey. Podziękował za zaproszenie do "tego właściwie w połowie polskiego miasta". "Dziękuję za gościnne przyjęcie. Dla mnie zawsze spotkania w Stanach Zjednoczonych z państwem są bardzo miłe" – mówił prezydent. Prezydent z wizytą w USA