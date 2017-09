1 9

Premier Wlk. Brytanii Theresa May spotkała się z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem w swojej siedzibie przy Downing Street w Londynie. Tematem rozmów była przyszłość Wlk. Brytanii i Europy po brexicie. Donald Tusk pochwalił przemówienie premier we Florencji, twierdząc, że po wysłuchaniu słów Theresy May podchodzi do przyszłości Europy "z optymizmem". Theresa May i Donald Tusk