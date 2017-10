1 10

Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Katalonii uczestniczyło we wtorek w ok. 30 protestach. Towarzyszą one strajkowi generalnemu, ogłoszonemu w tym regionie po brutalnych interwencjach policji podczas niedzielnego referendum niepodległościowego. Największe manifestacje odbywają się w Barcelonie przed siedzibą katalońskiego przedstawicielstwa Partii Ludowej (PP), rządzącej aktualnie Hiszpanią, a także przed budynkiem regionalnej dyrekcji hiszpańskiej policji. W niedzielę w Katalonii odbyło się uznawane przez Madryt za nielegalne referendum niepodległościowe