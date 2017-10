1 9

5 października przedszkole w mieście Janauba (stan Minas Gerais) zostało umyślnie podpalone przez pracującego tam ochroniarza. Do zdarzenia doszło, kiedy dzieci przygotowywały się do posiłku. Zatrudniony w przedszkolu ochroniarz wszedł do sali, rozlał łatwopalną ciecz i wzniecił ogień. 50-letni sprawca zdarzenia zmarł w szpitalu z powodu odniesionych ran. Według najnowszych danych zginęło sześcioro dzieci w wieku czterech-pięciu lat i nauczycielka, która miała poparzone 90 procent ciała. Sprawca podpalenia, Damiao Soares dos Santos, był chory psychicznie