Kolejna klęska tzw. Państwa Islamskiego w Syrii. Rządowa syryjska armia przejęła kontrolę nad miastem Dajr az-Zaur. To ostatnie z dużych miast w Syrii, które do tej pory było pod kontrolą dżihadystów. Wcześniej wygnano też fanatyków z miast w Iraku. O zdobyciu przez rządową armię miasta Dajr az-Zaur poinformowała syryjska telewizja publiczna. Prezenter stacji powiedział, że miasto zostało "całkowicie oczyszczone z terroryzmu". Wcześniej o zajęciu miasta przez armię informowało także Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Dajr az-Zaur było pod kontrolą ISIS od 2014 r. Po tym, jak upadały kolejne miasta w Syrii, to właśnie Dajr az-Zaur pozostawało jedynym większym miastem w Syrii, nad którym kontrolę sprawowali islamiści.