Dzień Jedności Narodowej to święto państwowe obchodzone 4 listopada w rocznicę odbicia Kremla moskiewskiego w 1612 r., podczas wojny polsko-rosyjskiej. Budynek był opanowany przez Polaków. W zamyśle Władimira Putina, nowe święto miało zastąpić obchodzoną w ZSRR i Federacji Rosyjskiej rocznicę wybuchu Wielkiej Rewolucji Październikowej. Choć od pierwszych obchodów Dnia Jedności Narodowej minęło 12 lat, to jak wskazują sondaże, do dziś znaczna część Rosjan nie wie co to za święto. W Dniu Jedności Narodowej we wszystkich miastach Rosji odbywają się uroczyste koncerty i wiece, a w Moskwie swoje pochody organizują rosyjscy nacjonaliści.