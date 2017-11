1 10

Świerk pospolity (Picea abies) z Nadleśnictwa Gołdap trafi na plac Świętego Piotra w Watykanie. Choinka z Puszczy Rominckiej przejedzie ponad 2000 km, aby stanąć na placu 7 grudnia, kiedy papież Franciszek przyjmie na audiencji polską delegację, a na choince zostaną zapalone światełka. Drzewo rosło w planowanym pasie drogi wojewódzkiej nr 651, która będzie remontowana. Przekazanie choinki to pomysł biskupa ełckiego Jerzego Mazura. Pomocą wykazała się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Drzewo miało ok. 24 m wysokości i ok. 70 lat. Choinka dla papieża Franciszka