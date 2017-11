1 12

Pakistańska policja użyła w sobotę gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozpędzić radykalnych islamistów, którzy od prawie trzech tygodni blokują główne drogi prowadzące do stolicy kraju Islamabadu i domagają się dymisji jednego z ministrów. Ok. 2 tys. demonstrantów od 6 listopada okupuje most drogowy między Islamabadem a sąsiednim Rawalpindi, paraliżując ruch między miastami i życie codzienne stolicy. Tworzą się tam wielokilometrowe korki, a dziesiątki tysięcy Pakistańczyków nie mogą dotrzeć do Islamabadu, gdzie wielu z nich pracuje. Starcia wybuchły między członkami radykalnej organizacji Tehreek-e-Labaik Yah Rasool Allah Pakistan a siłami bezpieczeństwa