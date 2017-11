1 15

Wulkan Agung zaczął wykazywać wzmożoną aktywność we wrześniu. Odnotowano wówczas znaczny wzrost liczby wstrząsów, które według wulkanologów mogły zwiastować zbliżającą się erupcję. Władze wprowadziły wówczas najwyższy poziom zagrożenia wulkanicznego i ewakuowały ok. 140 tys. osób. Po miesiącu sytuacja się uspokoiła, obniżono poziom alertu, a wielu mieszkańców wróciło do swych domów. Teraz problem powrócił. Erupcja wulkanu. Ewakuacja mieszkańców Bali