Papież Franciszek przybył w poniedziałek do Birmy, która jest pierwszym etapem jego sześciodniowej podróży do Azji. W trakcie pielgrzymki papież odwiedzi też Bangladesz. Oba te kraje należą do najbiedniejszych na świecie. Hasłem papieskiej podróży do Birmy są słowa "Miłość i pokój"