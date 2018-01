1 4

Okrągła pieczęć w kształcie guzika została znaleziona w budynku na Starym Mieście w Jerozolimie, w pobliżu Ściany Płaczu. Jej utworzenie datuje się na VII wiek przed naszą erą, czyli czasy Pierwszej Świątyni Żydowskiej - poinformował Izraelski urząd do spraw starożytności. Na pieczęci wygrawerowane są postacie dwóch mężczyzn zwróconych do siebie twarzami. Poniżej rysunku znajduje się napis w starożytnym języku hebrajskim, który brzmi "do gubernatora miasta lub burmistrza". Izraelscy archeolodzy odsłonili glinianą pieczęć mającą 2700 lat. Zawiera ona nadruki obrazów i hebrajskich słów, które mogły należeć do biblijnego gubernatora Jerozolimy.