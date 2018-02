1 5

Na wejściu do polskiej ambasady w Tel Awiwie ktoś namalował sprayem swastyki i wypisał wulgarne, antypolskie hasła. Polska zwróciła się do władz Izraela, by wyjaśniły incydent oraz podjęły działania w celu zapewnienia ochrony polskiej placówki dyplomatycznej. Obraźliwe napisy na bramie polskiej ambasady