We wtorek (13 marca) protestujący umieścili 7 tysięcy par butów na trawniku przed Kapitolem w Waszyngtonie. Symbolizują one liczbę dzieci, które straciły życie w wyniku strzelanin w USA, od czasu strzelaniny w szkole Sandy Hook, do której doszło w 2012 r. Uczestnicy protestu domagają się przyjęcia ustawodawstwa wprowadzającego kontrole broni. Niektóre z butów przyniesionych przed Kapitol należały do ofiar strzelanin. Trawnik przed Kapitolem pokryty 7 tysiącami par butów