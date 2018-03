1 7

Saperom udało się przetransportować wielką bombę lotniczą z czasów drugiej wojny z Fiano w środkowych Włoszech na okręt marynarki wojennej i spuścić na dno morza w odległości 2 mil od miasta. Ewakuowani mieszkańcy wracają do domów. Saperzy rozpoczęli akcję o świcie. Do kontrolowanej eksplozji ma dojść za pięć dni. Niewybuch to brytyjska bomba lotnicza zawierająca 225 kilogramów trotylu. Odkryto ją wczoraj rano przy pracach budowlanych nieopodal plaży. Liczące 60 tys. mieszkańców Fiano leży nad Adriatykiem między Rimini a Ankoną. W związku z tym, że naruszony został zapalnik, wczoraj wieczorem władze podjęły decyzję o ewakuacji wszystkich mieszkańców w promieniu 1800 metrów od znaleziska. W sumie domy i mieszkania musiało opuścić ponad 20 tys. osób, które teraz powracają do domów. Ewakuowano też szpital, zamknięto stację kolejową. W akcji, która przebiegała spokojnie i sprawnie, pomagało wojsko. Teraz życie w mieście powoli wraca do normy. (IAR) Niewybuch to brytyjska bomba lotnicza zawierająca 225 kilogramów trotylu