Upiorna twarz zdaje się wyłaniać z fal na jeziorze Erie w Kanadzie - ten niezwykły moment uchwycił na fotografii 41-letni Trevor Pottelberg. Wszystko wydarzyło się o zmierzchu w ułamku sekundy. Swoją pracę fotograf nazwał: "Duch z głębin". Trevor Pottelberg uważa, że może być to twarz brodatego kapitana, który dawno temu poszedł na dno razem ze swoim statkiem. Erie to czwarte co do wielkości jezioro w kompleksie pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej.