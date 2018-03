1 5

Około 500 zaproszonych gości uczestniczyło w sobotę w kościele uniwersyteckim St. Mary the Great w Cambridge w uroczystościach pogrzebowych zmarłego 14 marca słynnego brytyjskiego fizyka i popularyzatora nauki Stephena Hawkinga. Szerokiej publiczności nie dopuszczono do wnętrza kościoła, ale wokół niego zgromadził się znaczny tłum, witając oklaskami wnoszoną do świątyni trumnę. Jej wieko zdobiły białe lilie odmiany Universe (Wszechświat) i białe róże odmiany Polar Star (Gwiazda Polarna). Sygnalizując przybycie trumny dzwon kościoła uderzył 76 razy na pamiątkę 76 lat przeżytych przez zmarłego. Po kremacji prochy fizyka zostaną 15 czerwca umieszczone w londyńskim Opactwie Westminsterskim w sąsiedztwie grobu Isaaka Newtona Pogrzeb Stephena Hawkinga