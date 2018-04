1 3

W poniedziałek 16 kwietnia przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un razem ze swoją żoną pojawił się na pokazie baletowym "Czerwony oddział kobiet" (ang. The Red Detachment of Women). Małżeństwo pozowało też do grupowego zdjęcia z chińskimi tancerzami, którzy przybyli do Pjongjangu ze sztuką.