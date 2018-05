1 10

Podczas manifestacji 1-majowe w Paryżu doszło do zamieszek. Zakapturzeni osobnicy tłukli kamieniami wystawy i ciskali butelkami z benzyną w policjantów pilnujących manifestacji. W rejonie mostu Austerlitz policjanci zgłosili w prefekturze około 1200 zakapturzonych, ubranych na czarno ludzi idących na skraju pochodów. Policja ostrzegała w poniedziałek, że może dojść do starć z lewackimi ugrupowaniami anarchistycznymi, stosującymi tzw. taktykę czarnego bloku - manifestowania w czarnym ubraniu i maskowaniu się, by utrudnić identyfikację