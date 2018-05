1 6

Otwarto most nad Cieśniną Kerczeńską łączący Rosję z anektowanym w 2014 r. Krymem. Jest to najdłuższy most w Rosji, o długości 19 km. Budowa rozpoczęła się w lutym 2016 r. Wchodzący w skład Ukrainy Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 r., po referendum, które władze Ukrainy i Zachód uznają za nielegalne. Budowę rosyjskiego mostu bez zgody Ukrainy potępiła m.in. Unia Europejska. Most Krymski otwarty dla kierowców