Z udziałem pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy odbyło się w sobotę w Millenium Park w Chicago spotkanie amerykańskiej Polonii. Para prezydencka przyleciała do Stanów Zjednoczonych we wtorek późnym wieczorem; środę i czwartek spędziła w Nowym Jorku, gdzie Andrzej Duda m.in. prowadził debatę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w związku z objęciem w maju przez Polskę miesięcznego przewodnictwa w Radzie. Kolejne dni prezydenckiej wizyty USA to Chicago; w piątek Duda spotkał się tu m.in z burmistrzem miasta i gubernatorem stanu Illinois. "Proszę, abyście zawsze byli razem i w Stanach Zjednoczonych wspierali Polskę po to, żeby amerykańscy politycy czuli, że Polonia, ma wielka siłę polityczną" - zaapelował prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z Polonią.