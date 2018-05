1 2

Tai Hu to jezioro w prowincji Jiangsu we wschodniej części Chin. Jego powierzchnia to 2,42 tys. km², objętość ok. 5 km³, a maksymalna głębokość to niecałe 5 m. Jezioro Tai Hu jest połączone z rzeką Jangcy oraz Wielkim Kanałem. Służy jako naturalny zbiornik retencyjny do nawadniania pól ryżowych, rybołówstwa oraz żeglugi. Za zielono-niebieski odcień wody odpowiadają algi, które obficie porastają dno jeziora