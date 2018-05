1 8

W Berlinie trwa protest wobec "współczesnego niewolnictwa". Aktywiści ze stowarzyszenia "Together for Africa" (ang. "Razem dla Afryki") przed Bramą Brandenburską zorganizowali inscenizację targu niewolników. Członkowie stowarzyszenia protestują wobec "współczesnego niewolnictwa", co w ich rozumieniu oznacza: przymusową pracę, przymusową prostytucję, niewolę polityczną, zmuszanie do pracy nieletnich czy rekrutację dzieci-żołnierzy. Jak twierdzi "Together For Africa", ponad 40 milionów ludzi na całym świecie pada ofiarą "współczesnego niewolnictwa". W Berlinie trwa protest wobec współczesnego niewolnictwa