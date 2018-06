1 11

Co najmniej 25 osób zginęło, 20 zostało rannych, w tym 12 dzieci, a 1,7 mln ucierpiało w związku z erupcją Wulkanu Ognia, do której doszło w niedzielę - podał Reuters w poniedziałek. 3100 osób zostało ewakuowanych, a liczba osób zaginionych pozostaje nieznana. W niedzielę doszło do drugiej w bieżącym roku erupcji liczącego 3763 metry wysokości Volcan de Fuego, czyli Wulkanu Ognia, znajdującego się w odległości ok. 50 km od stolicy Gwatemali