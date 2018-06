1 4

We wtorek, w zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni w Czarnobylu na północy Ukrainy, doszło do pożaru. W ogniu stanęło ok. 10 ha lasu. Władze zapewniają, że poziom promieniowania w obwodzie kijowskim, gdzie znajduje się elektrownia, pozostaje w normie, a sytuacja jest pod kontrolą. Synoptycy ostrzegali wcześniej o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego na całym terytorium Ukrainy w związku z wysokimi temperaturami i małą ilością opadów.