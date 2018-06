1 5

Były amerykański koszykarz Dennis Rodman wyraził uznanie dla Donalda Trumpa za doprowadzenie do szczytu z Kim Dzong Unem. Sportowiec zna osobiście przywódcę komunistycznej Korei Północnej, którego nazywa przyjacielem. (IAR) W wywiadzie dla CNN Dennis Rodman stwierdził, że Kim Dzong Un chce przerwać izolację swego kraju, ale dotychczas nie miał narzędzi, by do tego doprowadzić.