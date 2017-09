Nieoficjalnie: Franciszek Kornicki wygrał plebiscyt Muzeum RAF

Polski pilot wygrywa plebiscyt brytyjskiego Muzeum RAF na "pilota ludu" - people's pilot. Oficjalne nie ogłoszono jeszcze wyników, ale rezultaty na stronie "Daily Telegraph", gdzie można było głosować, nie pozostawiają wątpliwości. Spośród jedenastu kandydatów Franciszek Kornicki zdobył najwięcej, bo ponad 320 tysięcy głosów.

Zdjęcie Franciszek Kornicki /Maciej Łabudzki /East News

To w dużej mierze zasługa mobilizacji Polaków - zarówno imigrantów, jak i tych mieszkających nad Wisłą. Od paru dni link do strony, na której głosować można było w konkursie, krążył po polskim internecie.



Pomysłodawca plebiscytu, Peter Devitt mówił Polskiemu Radiu, że aktywność naszych rodaków bardzo go cieszy i nie ma nic przeciwko temu, że głosowanie zostało zmonopolizowane przez Polaków. "Podczas wojny w RAF walczyli przecież ludzie z każdego zakątka świata. Pracuję z polską społecznością od 2001 roku. Mam tam wielu przyjaciół, więc wiem, na co was stać " - podkreślał Devitt.



W przyszłym roku w sali wystawowej Muzeum RAF stanie naturalnych rozmiarów sylwetka zwycięzcy.



Plebiscyt - organizowany przy współpracy z dziennikiem "Daily Telegraph" - ma związek z przypadającą w przyszłym roku setną rocznicą powstania Królewskich Sił Powietrznych.



Urodzony w 1916 roku Kornicki to ostatni żyjący dowódca polskiego dywizjonu z okresu II wojny światowej.

Kornicki walczył w kampanii wrześniowej, by potem ewakuować się do Francji, a następnie Wielkiej Brytanii. Tam objął dowodzenie nad dywizjonem 308, stając się najmłodszym dowódcą dywizjonu w dziejach Polskich Sił Powietrznych.

Po wojnie Kornicki nie wrócił do rządzonej przez komunistów Polski i do 1972 roku służył w RAF. "Daily Telegraph" zauważa, że po zakończeniu kariery lotniczej, pilot zaangażował się w działalność polskiej społeczności na Wyspach Brytyjskich.

Drugie miejsce w plebiscycie zajął Sir Douglas Bader - człowiek, który bronił angielskiego nieba mimo faktu, że jeszcze przed wojną stracił obie nogi. Zdobył on ponad sześć tysięcy głosów.



Wyniki można sprawdzić TUTAJ