Kujawsko-pomorskie: 9-miesięczne dziecko podtrute czadem

Trzy osoby zostały zabrane do szpitali do podtruciu czadem, do którego doszło w środę rano w miejscowości Trepki w powiecie brodnickim (woj. kujawsko-pomorskie). Dwoje dorosłych LPR zabrało do Gdyni, a dziewięciomiesięczne dziecko karetka do szpitala w Brodnicy.

Zdjęcie Śmigłowiec LPR / Fot. Daniel Dmitriew / FORUM /Agencja FORUM

"Dwie osoby dorosłe zostały zabrane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Gdyni, gdzie będą mogły skorzystać z komory hiperbarycznej. Obie są przytomne" - powiedział PAP oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy mł. asp. Tomasz Januszewski.

W najlepszym stanie jest dziewięciomiesięczne dziecko.

"Karetka zabrała je do brodnickiego szpitala. Działania na miejscu się zakończyły, a nasze zastępy wracają do bazy" - dodał oficer dyżurny.

Wcześniej PAP informowała, że strażacy zaalarmowani przez sąsiadów wyważali drzwi mieszkania, gdyż nie było kontaktu z poszkodowanymi.

"Strażacy nie czekali na przyjazd policji i wyważyli drzwi. Dziecko zostało natychmiast wyniesione na zewnątrz, a dwóm osobom dorosłym pomoc przedmedyczna została udzielona w mieszkaniu" - relacjonował Januszewski.

Do podtrucia czasem mogło dojść w wyniku nieszczelności piecyka na węgiel, ale szczegółowe przyczyny zdarzenia są dopiero badane.

Na miejscu działało 12 strażaków z dwóch zastępów straży pożarnej. Zgłoszenie o sytuacji służby otrzymały o godzinie 7.38.