Toruń: Atak na biuro poselskie Anny Sobeckiej

Posłanka PiS Anna Sobecka poinformowała na swojej stronie internetowej o ataku na jej biuro poselskie. Do incydentu doszło w piątek, dzień po siódmej rocznicy śmierci działacza Prawa i Sprawiedliwości Marka Rosiaka.

Zdjęcie Anna Sobecka /Jacek Domiński /Reporter

"Dziś doszło do ataku na moje biuro poselskie przy ul. Mickiewicza 9/6 w Toruniu. Do pomieszczenia, w którym znajdował się pracownik mojego biura, wtargnął bardzo agresywny, nieznajomy mężczyzna, który wykrzykiwał hasła: 'Ja zrobię z wami wszystkimi porządek, ja zrobię w końcu z tym wszystkim porządek'" - napisała Sobecka.

Posłanka podkreśliła zasługi pracownika ochrony i toruńskiej policji. Jak napisała, dzięki szybkiej interwencji ochrony nikt nie ucierpiał, a policja natychmiast pojawiła się na miejscu zdarzenia.

Według Sobeckiej, atak "jest dowodem na to, do czego może doprowadzić mowa nienawiści oraz nieustannie podsycana niechęć do obecnej władzy".

Posłanka wyraziła również nadzieję, że do podobnych incydentów nie dojdzie w przyszłości.