Wolontariusze pomagają poszkodowanym w nawałnicy

Wolontariusze każdego dnia włączają się w pomoc dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, którzy ucierpieli w wyniku nawałnicy. W Sośnie w powiecie sępoleńskim, miejscowości, która jest jedną z najbardziej poszkodowanych, pojawiło się 50 wolontariuszy oraz m.in. psycholodzy.

Zdjęcie Tragiczne skutki nawałnic w powiecie chojnickim w woj. pomorskim. Potężne burze powaliły drzewa, pozrywały dachy i linie energetyczne. /Fot. Lukasz Dejnarowicz /Agencja FORUM

Z kolei podczas festiwalu "Skyway", który kończy się w niedzielę w Toruniu, prowadzona jest zbiórka środków, w którą włączyli się lokalni politycy i samorządowcy.

Reklama

Kwestę prowadzi społeczny komitet "Solidarni z poszkodowanymi w wyniku nawałnicy 11/12 sierpnia 2017 r.". Środki zbierali na toruńskim Starym Mieście, które odwiedziły podczas festiwalu tłumy gości, m.in. prezydent Torunia Michał Zaleski i marszałek województwa Piotr Całbecki oraz radni miejscy. Od czwartku, każdego dnia, wolontariusze zbierają kwotę ok. 3-4 tys. zł.

W sobotę w Sośnie w powiecie sępoleńskim, miejscowości, która jest jedną z najbardziej poszkodowanych w wyniku wichury, pojawiło się 50 wolontariuszy oraz psycholodzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. W tej gminie uszkodzonych zostało ok. 400 budynków mieszkalnych, a także 760 budynków gospodarczych - chlewów, stodół, wiat, garaży czy magazynów. Wielu ludzi straciło tegoroczne plony oraz sprzęt rolniczy.

W grupie wolontariuszy znaleźli się m.in. strażacy ochotnicy z OSP Toporzysko i OSP Łążyn (powiat toruński), harcerze z ZHR Toruń, uczniowie z klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu, młodzież z Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Wszyscy zgodnie pracowali przy usuwaniu skutków huraganu.

Codziennie do Sośna i innych miejscowości przybywają również osoby indywidualne, które niosą pomoc poszkodowanym, dzielą się najpotrzebniejszymi artykułami - żywnościowymi, przemysłowymi czy ubraniami. Na tym terenie działa również wojsko, które pomaga m.in. w odgruzowywaniu zawalonych domów.

"Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. To dla mnie ważny dzień. Wasza postawa dodaje otuchy, to wielki potencjał" - mówił w sobotę podczas odprawy wolontariuszy przed wyjazdem marszałek Całbecki.

Do Sośna dotarli także pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji. Harcerze przywieźli do wsi potrzebny do pracy sprzęt - pilarki czy drabiny. Wójt gminy zadecydował, że grupa pomoże m.in. w miejscowościach Sośno, Szynwałd, Toninek, Wielowicz i Sitno. Uporządkowane zostały ulice, parki i zniszczone miejsca pochówku, a także zespół dworsko-parkowy w Rogalinie.

Społecznicy z Bydgoszczy w mediach społecznościowych organizują koncert charytatywny dla ofiar nawałnicy. Wśród pomysłów, które rozważają, jest realizacja takiego przedsięwzięcia w Bydgoszczy, a także Sośnie. Swój udział w przedsięwzięciu zadeklarowali już lokalni muzycy oraz osoby, która zajmują się nagłaśnianiem i oprawą świetlną tego rodzaju imprez.