Kary więzienia za ucieczkę z zakładu karnego w Grudziądzu. Przepiłowali kraty brzeszczotem i zsunęli się po linach

Sąd Rejonowy w Grudziądzu skazał na kary więzienia zbiegów, którzy uciekli z Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu. Najpierw przepiłowali kraty brzeszczotem, a potem po linach zsunęli się na drugą stronę więziennego muru. Obława na uciekinierów trwała trzy dni. W końcu zatrzymano ich w wynajmowanym mieszkaniu w Poznaniu.



Dwaj uciekinierzy usłyszeli wyrok 2 lat i 8 miesięcy więzienia. Trzeci z nich ma spędzić za kratami 2 lata i 2 miesiące. Pomocnik, który ukrywał zbiegów w Poznaniu usłyszał wyrok 3 miesięcy więzienia i 10 miesięcy prac społecznych.



- Sąd uwzględnił premedytację w ich działaniu. Oskarżeni byli przygotowani do ucieczki. Musiało się to wiązać z planowaniem. Sąd uwzględnił poprzednią karalność oskarżonych, bo ma znaczenie to, ile razy byli karani i za co - powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia Bogumiła Dzięciołowska.



Do ucieczki doszło 10 października 2016 r.



TVN24/x-news