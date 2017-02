68-latek zwabiał nastolatki i gwałcił. Zatrzymano go w Wielkiej Brytanii

Toruń: Poszukiwany listem gończym Marian D. został zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii - poinformowała kujawsko-pomorska policja. 68-latek został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za gwałty na młodych kobietach. W listopadzie powinien trafić do więzienia, ale się nie stawił.



Marcin Licznerski, zastępca prokuratora rejonowego w Grudziądzu, zaznacza, że prokuratura nie zgodziła się z decyzją sądu o wypuszczeniu D.



Śledczy podejrzewali, że 68-latek może się ukrywać w Irlandii lub Wielkiej Brytanii, dlatego wszczęli procedurę wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania.



D. został skazany za wielokrotne gwałty i molestowanie nastolatek. Jego ofiary miały wówczas od 15 do 19 lat. Był wyjątkowo brutalny i pewny siebie. Groził miotaczem gazu, który przypominał broń. Od dziewcząt żądał podpisania oświadczenia, że wykonywały mu "masaż erotyczny". Robił im zdjęcia i prowadził dziennik. Horror przerwała jedna z matek nastolatek, która zdecydowała się zawiadomić śledczych. We wrześniu 2016 r. mężczyzna dostał prawomocny wyrok, ale nie zgłosił się do więzienia.





TVN24/x-news