ARCYKOMEDIA W WYŚMIENITEJ OBSADZIE!

11 marca w Teatrze 6. piętro odbędzie się premiera komedii Nikołaja Gogola zatytułowana "Ożenek". Znakomici aktorzy w przenikliwej, widowiskowej inscenizacji Andrzeja Bubienia.

Zdjęcie Aktorzy spektaklu "Ożenek" /Kasia Chmura /materiały prasowe

"Niewiarygodne zdarzenie w dwóch aktach", jak autor nazwał "Ożenek" - to prawdziwa teatralna uczta: widowisko, któremu tempo i wigor nadają intrygi swatów oraz umizgi swatanych, zalotników reprezentujących tyle groteskowe, ile przezabawne typy ludzkie. Matrymonialne perypetie Iwana Kuźmicza Podkolesina i Agafii Tichonownej okazują się zaskakującym splotem pragnień i możliwości, zamiarów i losów, którymi podszyte są przygotowania do tytułowej ceremonii. "Ożenek" to galeria przejmująco celnych, a zarazem bawiących do łez portretów niemłodych kawalerów i panien, aktualnych zawsze, ilekroć uczucie, status i szansa na szczęście stają się przedmiotami handlowej transakcji.

Siłą "Ożenku" jest cała kolekcja postaci, które na stałe wpisały się w światową tradycję teatru komedii. W roli podstarzałego kawalera Podkolesina zobaczymy Michała Żebrowskiego. Podejrzanie atrakcyjną pannę na wydaniu zagra Paulina Chruściel. Z brawurowymi rolami swatów zmierzą się Anna Dereszowska (jako Fiokła Iwanowna) oraz Piotr Głowacki (Koczkariew). Ponadto na scenie ujrzymy feerię brawurowych kreacji: dynamiczne spotkania, dialogi i konfrontacje młodych talentów (Dorota Krempa, Kamil Szklany) z gwiazdami polskiej komedii (Joanna Żółkowska, Janusz Chabior, Cezary Pazura, Cezary Żak).



Zdjęcie Anna Dereszowska zagra Fiokłę Iwanowną / Kasia Chmura / materiały prasowe

Reżyserem spektaklu jest Andrzej Bubień, powracający do Teatru 6.piętro po sukcesie, jaki odniosła tu jego inscenizacja "Wujaszka Wani" Antona Czechowa. Niepowtarzalny styl jego inscenizacji i przenikliwa interpretacja "Ożenku" opiera się na przekonaniu, że komedia Gogola w rzeczywistości jest refleksyjną opowieścią o ludzkiej samotności i poszukiwaniu bliskości. Reżyser stawia nieustająco aktualne pytania o sens walki o własną autentyczność oraz o granicę i cenę, jaka pozwala na przetrwanie w świecie zdominowanym przez sztuczność i zakłamanie. Scenografię do spektaklu zaprojektowała Anita Bojarska, muzykę skomponował Piotr Salaber.