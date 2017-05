Belweder, Kancelaria Premiera, Sejm i Senat otwarte w Noc Muzeów

W Noc Muzeów otwarte dla zwiedzających będą drzwi Belwederu, kancelarii premiera oraz Sejmu i Senatu. Zobaczyć będzie można m.in.: zrekonstruowany gabinet marszałka Józefa Piłsudskiego, salę, w której obraduje Rada Ministrów, kuluary sejmowe czy senacką salę posiedzeń.

Zdjęcie Osoby zwiedzające Belweder proszone są o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem /Wlodzimierz Wasyluk /East News

Kancelaria Prezydenta zapowiada, że uczestnicy tegorocznej edycji Nocy Muzeów (noc z soboty na niedzielę, w godz. 19.00-01.00) będą mogli zwiedzić Belweder, a w nim m.in. Salę Konferencyjną, Zieloną, Marmurową, Malinową, Kominkową, Pompejańską i Lustrzaną.

Reklama

Do zwiedzania udostępniony zostanie też zrekonstruowany gabinet marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie będzie można obejrzeć pokój adiutanta, salonik, gabinet oraz pokój szachowy.

Goście Belwederu będą również mogli zapoznać się z wystawą poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu, zwiedzić Salę Orderu Virtuti Militari, przybliżającą historię jednego z najstarszych orderów wojskowych na świecie, oraz obejrzeć Kaplicę pw. NMP Królowej Polski, gdzie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do wolnej Ojczyzny modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II.

Grupy będą oprowadzane przez przewodników. Osoby zwiedzające Belweder proszone są o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Kancelaria prosi o niewnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, dużych toreb, plecaków. Nie będzie możliwości przechowywania rzeczy. Wejście do Belwederu będzie przygotowane od strony pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ostatnia grupa wejdzie do Belwederu o godz. 1 w nocy.

Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich będzie można zwiedzać od godz. 19. "W Kancelarii premiera podejmowanych było już wielu znamienitych, zagranicznych gości. W tę wyjątkową noc będziesz mógł poczuć się tak jak oni. Podczas Nocy Muzeów zwiedzisz miejsce, gdzie na co dzień zapadają najważniejsze decyzje w państwie. Zajrzysz do sal, w których przyjmowani są szefowie państw i rządów z całego świata. Dowiesz się, gdzie odbywają się konferencje prasowe i gdzie obraduje Rada Ministrów" - zachęca do odwiedzin kancelaria premiera na swojej stronie internetowej.

Na wszystkich zwiedzających będzie czekała także wystawa nt. najważniejszych spotkań, które odbyła premier Beata Szydło z zagranicznymi gośćmi w gmachu kancelarii.

Zwiedzanie rozpoczyna się od wejścia "A", w biurze przepustek trzeba będzie okazać dokument ze zdjęciem. Budynek KPRM jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Również Sejm, w godz. 19.00-01.00, otworzy swoje wnętrza dla zwiedzających. Trasa zwiedzania poprowadzi przez miejsca znane z medialnych relacji, ale także te rzadziej widoczne na co dzień.

Tym razem, poza zwyczajowo dostępnym dla zwiedzających hallem głównym, galerią Sali Posiedzeń Sejmu czy Salą Kolumnową otwarte zostaną także kuluary. Ten słynny korytarz otaczający Salę Posiedzeń na co dzień jest miejscem nieoficjalnych i nierzadko poufnych rozmów poselskich - przypomina Sejm na swojej stronie internetowej.

W tym roku specjalna instalacja przypomni postać Kazimierza Skórewicza, kuratora Zamku Królewskiego w Warszawie, architekta, który stworzył znany całej Polsce kształt sejmowej półrotundy.

Uwagę spacerowiczów - napisano w sejmowej informacji - z pewnością przyciągnie iluminacja najwyższego fragmentu zabudowań sejmowych nazywanego "wieżycą". Biało-czerwone barwy będą przyciągały wzrok z dalekiej perspektywy Alej Jerozolimskich.

Wszyscy chętni do zwiedzania powinni kierować się do wejścia głównego CI w godzinach 19.00-01.00. Osoby wchodzące do budynku powinny mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz muszą poddać się kontroli pirotechnicznej

Również druga izba parlamentu - Senat będzie czekał na gości. Będzie można zobaczyć salę posiedzeń oraz sale konferencyjne, w których eksponowane są zdjęcia i pamiątki po byłych marszałkach Senatu.

Zwiedzający będą mogli obejrzeć wystawę poświęconą Leonowi Jancie-Połczyńskiemu, senatorowi II RP, oraz ekspozycję upamiętniającą 40. rocznicę utworzenia Studenckiego Komitetu Solidarności. Dla rodzin została przygotowana edukacyjna gra na spostrzegawczość.

Senat prosi, by wybierając się na zwiedzanie izby zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.