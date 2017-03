Breyten Breytenbach laureatem Nagrody im. Zbigniewa Herberta

W Teatrze Polskim w Warszawie ogłoszono laureata Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Został nim Breyten Breytenbach, południowoafrykański pisarz, poeta, eseista i malarz. Jest to piąty laureat nagrody przyznawanej od 2013 roku.

Zdjęcie Zbigniew Herbert /Aleksander Jałosiński /FORUM

Jury w składzie: Jurij Andruchowycz (ukraiński poeta, prozaik), Edward Hirsch (amerykański poeta, eseista i krytyk literacki), Michael Krüger (niemiecki poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i wydawca), Jarosław Mikołajewski (polski poeta, eseista, tłumacz, autor książek dla dzieci), Mercedes Monmany (hiszpańska tłumaczka, badaczka literatury, redaktorka, jurorka licznych nagród literackich) i Andrzej Franaszek (krytyk literacki, eseista) zadecydowało, że nagroda trafi do Breytena Breytenbacha, południowoafrykańskiego pisarza, poety, eseisty i malarza, jednego z najbardziej cenionych twórców języka afrikaans.

Zdjęcie Breyten Breytenbach / AFP

Kim jest Breyten Breytenbach?

Breytenbach przyszedł na świat we 16 września 1939 roku w Bonnievale w Afryce Południowej. Studiował sztuki piękne na Uniwersytecie w Cape Town. W 1960 roku musiał opuścić swoją ojczyznę i wyemigrować do Paryża. Wiązało się to z jawnym sprzeciwem wobec polityki apartheidu. W 1970 roku władze zakazały publikowania jego utworów w RPA.





W 1975 roku podjął nielegalną próbę odwiedzenia Republiki Południowej Afryki, jednak został zatrzymany i skazany na siedem lat więzienia za terroryzm. W więzienia wypuszczono go dopiero w 1982 roku dzięki międzynarodowej interwencji. Wyjechał do Paryża, gdzie przyjął francuskie obywatelstwo.

Twórczość Breytenbacha obejmuje zbiory wierszy, np. Die ysterkoei moet sweet (1964) czy Voetskrif (1976), powieści inspirowane przeżyciami z więzienia Mouroir: Mirrornotes of a Novel (1983), The True Confessions of an Albino Terrorist (1985), oraz mówiące o ojczystym kraju A Season in Paradise (1976), Return to Paradise (1993), eseje i wspomnienia Dog Heart (1999).

Uroczystość wręczenia Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta 2017 odbędzie się 25 maja w Teatrze Polskim w Warszawie.

Ubiegłoroczna gala została odwołana z powodu śmierci Larsa Gustafssona - wybitnego szwedzkiego poety który został wyróżniony Nagrodą im. Herberta za swoje literackie dokonania. Poza Gustafssonem (w 2016 roku) do tej pory wyróżniono: Williama Stanleya Merwina ze Stanów Zjednoczonych (2013), Charlesa Simiac'a z USA (2014) i Ryszarda Krynickiego z Polski (2015).