Ruszyła sprzedaż biletów na wrzesień. Teatr Capitol przedstawia cykl wieczorów “Spektakl z Dancingiem”. Po dobrej komedii z dużą dawką humoru, goście mogą ruszyć na parkiet. Zabawa w rytmie tanecznych hitów z lat 60., 70. i 80. będzie doskonałym zwieńczeniem wspaniale rozpoczętego, rozrywkowego wieczoru z gwiazdami Teatru Capitol.

Zdjęcie Dancingi w Teatrze Capitol /Teatr Capitol /materiały prasowe

Wróciła moda na dancingi! Od pewnego czasu tak zwane "potańcówki" przy muzyce na żywo, cieszą się ogromną popularnością. Taniec w parach do przebojów retro tworzy niepowtarzalny klimat i gwarantuje świetną zabawę, niespotykaną na co dzień, a do której, jak pokazuje zainteresowanie, mamy ogromny sentyment.

Przedpremierowy dancing w Teatrze Capitol odbył się pod koniec kwietnia, po spektaklu “Dwie Połówki Pomarańczy". Uroczystego przecięcia wstęgi na capitalnym dancingowym parkiecie, dokonały aktorki występujące we wspomnianej sztuce: Marta Chodorowska, Ewa Złotowska, Cynthia Kaszyńska oraz Cynthia Kuźniak. Potem goście ruszyli do tańca.

Dancingi startują zaraz po zakończeniu spektakli i trwają godzinę. Widzów czeka więc nieco dłuższa, wieczorna zabawa w teatrze. Nie tylko w fotelach na widowni, ale także na parkiecie. Imprezy poprowadzi profesjonalna para taneczna, a w klimat lat 60., 70., 80. wprowadzi wszystkich zespół na żywo. Powitalny drink gratis. Każdego dancingowego wieczoru atrakcyjne promocje w barze oraz liczne niespodzianki dla gości.

Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na dwa pierwsze wrześniowe, komediowe wieczory z dancingiem: 23 września, spektakl "Dajcie mi Tenora", 30 września, spektakl "Klub Mężusiów".