Dorota Sajewska laureatką Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego

Dorota Sajewska została tegoroczną laureatką Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego, przyznawanej za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Ufundowane przez Uniwersytet Łódzki wyróżnienie w wysokości 50 tys. zł wręczono w niedzielę w Filharmonii Łódzkiej.

"Jak wszyscy nominowani, byłam bardzo zaszczycona już samą nominacją. Wspaniale przygotowana gala to prawdziwe święto polskiej humanistyki, a od dwóch edycji - zwłaszcza jej młodych przedstawicieli. To bardzo ważne, by wspierać nas - badaczy zajmujących się analizą kultury, sztuki, języka - i przekonywać, że nasza praca ma sens" - powiedziała laureatka na briefingu po odebraniu nagrody.

Sajewska, która jest adiunktem w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, została nagrodzona za pracę "Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny". Według Kapituły Nagrody im. Kotarbińskiego, autorka "znakomicie problematyzuje analizowany materiał: ukazuje 'teatr' Wielkiej Wojny jako theatrum mundi, rewaloryzuje tradycję romantyczną, stawia fundamentalne pytania z zakresu historiozofii, estetyki i etyki, zmusza do przemyślenia powszechnie funkcjonującej wiedzy historycznej. A przy tym unika ideologizacji i moralizatorstwa, choć jej narracja - pozbawiona retorycznego zdobnictwa - jest empatyczna i sugestywna".

Jak podkreślił przewodniczący Kapituły rektor Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) prof. Antoni Różalski, gremium to - w którego składzie znaleźli się prof. Włodzimierz Nykiel (UŁ), prof. Grzegorz Gazda (UŁ), prof. Ryszard Kleszcz (UŁ), prof. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Anna Lewicka-Strzałecka (Polska Akademia Nauk), prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), ks. prof. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - miało w tym roku wyjątkowo trudne zadanie.

Na konkurs wpłynęło 56 prac naukowych z dziedziny humanistyki. Do nagrody nominowano pięć z nich. Jak wielokrotnie podkreślali w swoich wystąpieniach członkowie kapituły, wszystkie są wybitne i zasługują na uznanie.

Wśród tegorocznych nominowanych, obok pracy Doroty Sajewskiej, znalazły się dzieła: Andrzeja Bogusławskiego i Ewy Drzazgowskiej "Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne", Michała Mencfela "Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia", Adama Kirpszy "Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej", Joanny Nalewajko-Kulikov "Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku)".

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych, została ustanowiona w 2015 r., w ramach obchodów 70-lecia UŁ. Pierwszym jej laureatem został Jan Strelau za dzieło z dziedziny psychologii. W ubiegłym roku za najlepszą pracę spośród 44 nadesłanych uznano książkę Ewy Kołodziejczyk o powojennych latach Czesława Miłosza.

Patron nagrody - prof. Tadeusz Kotarbiński - był pierwszym rektorem UŁ, wybitnym etykiem, filozofem i wykładowcą akademickim. W swoim dorobku zwracał uwagę na to, jak istotna w pracy wykładowcy akademickiego jest etyka i rola "opiekuna spolegliwego", czyli człowieka wrażliwego na potrzeby innych, empatycznego, otwartego.