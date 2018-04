Tak, to my. Oczywiście, nie wszyscy – nie ma na zdjęciu licznej ekipy warszawskiej, nie ma tych, co w terenie, na delegacjach, ani tych, co akurat w tej chwili nie mogli odejść od komputerów. Bo robienie takiego portalu jak Interia to ambitne zadanie i intensywna praca – przyjemnie się ją wykonuje ze świadomością, że po drugiej stronie są użytkownicy tacy, jak Wy.

Zdjęcie Odwiedza nas 20 mln użytkowników /INTERIA.PL

Dziękujemy za to, że jest Was już 20 milionów.

Kiedy zaczynaliśmy, pod koniec 1999 roku, niespełna dwa miliony Polaków korzystały z internetu. W październiku 1999 roku uruchomiliśmy naszą pierwszą usługę - pocztę. W ciągu doby skrzynki założyło tysiąc osób. Poczuliśmy, że to ma sens, że jest dla kogo to robić. Stworzyliśmy Interię, ucząc się jednocześnie, bo portale były wówczas pionierskim przedsięwzięciem, nikt nie miał w tym doświadczenia.

Rośliśmy w siłę, czego dowodzi fakt, że w grudniu 2000 roku chwaliliśmy się 75 milionami odsłon. Dla porównania - w marcu br. serwisy Grupy Interia zanotowały 1,4 miliarda odsłon.

Dziękujemy za to, że jesteście, że regularnie odwiedzacie nasze strony i korzystacie z naszych usług. Dołożymy wszelkich starań, by wciąż było warto. Interii na Was zależy.