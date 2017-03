18 kwietnia w Teatrze Capitol odbędzie się premiera komedii "Klatka dla ptaków". Wyjątkowa sztuka z Kaliszukiem, Kurowską, Saprykiem!

Zdjęcie "Klatka dla ptaków" w Teatrze Capitol

Co to za klatka i jakie ptaszki w niej siedzą? Akcja rozgrywa się w nocnym klubie dla transwestytów, w którym trwa próba do przedstawienia. Grzegorz i Albin to szczęśliwa para. On jest właścicielem klubu, a on (ona) - jego gwiazdą, słynną Drag Queen. Sielankę zaburza wizyta przyszłych teściów ich syna. Zwłaszcza, że teść to bardzo konserwatywny polityk. Kiedy zderzają się ze sobą dwa światy, huk jest wielki! A śmiech jeszcze większy! Wizyta państwa Krzyżopolskich w jaskini rozpusty stawia pod znakiem zapytania przyszłość młodej pary. Trzeba się nieźle nagimnastykować, naudawać i naprzebierać, żeby uniknąć kompromitacji.

Tajemnica wielkiego powodzenia tej sztuki (powstało na jej kanwie kilka filmów i broadwayowski musical) tkwi nie tylko w jej inteligentnym i błyskotliwym poczuciu humoru, dającym aktorom szansę stworzenia wielkich scenicznych kreacji, ale w nieczęstej umiejętności zabawnej rozmowy na tzw. trudny i kontrowersyjny temat.

Ironia w ogóle - a szczególnie autoironia - jest niezwykle skutecznym kluczem budowania zaufania i z takim zjawiskiem mamy do czynienia w "Klatce dla ptaków", która w polskiej wersji jest także sztuką o teatrze.

Zdjęcie "Klatka dla ptaków" w Teatrze Capitol

Jean Poiret napisał "La Cage aux Folles" jako historię dziejącą się w latach siedemdziesiątych we Francji. Kuba Wecsile i Karol Klementewicz, tłumacze m.in. "Rodzinki.pl", oraz Andrzej Strzelecki, reżyser największych przebojów Teatru Rampa, umieścili "Klatkę dla ptaków" we współczesnej Polsce.

Jak wyskakiwać z ograniczających nas klatek, jak być otwartym i nie oceniać, a także jak wyzwolić się ze stereotypów, pokażą Państwu aktorzy w rolach, w jakich nie spodziewaliście się ich zobaczyć. Zresztą, oni sami też się tego nie spodziewali...

Kto widział Robina Wiliamsa i Gene'a Hackmana w filmowej wersji "Klatki dla ptaków", przekona się, że w Polsce jest śmieszniej niż w USA.