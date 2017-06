Kraków: 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

Jaki stosunek mamy do dziedzictwa, będącego często świadkiem bądź spadkobiercą trudnej przeszłości? Co chcemy pamiętać, a o czym często wolelibyśmy zapomnieć? Te pytania towarzyszą 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, które rozpoczęło się dziś w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Zdjęcie 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej w MCK /INTERIA.PL

Tegoroczne forum zostało poświęcone związkom miedzy dziedzictwem i społeczeństwem.

Jak podkreślał prof. Jacek Purchla - dyrektor MCK i przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO - nie ma wątpliwości, że kapitał społeczny powinien odgrywać kluczową rolę, jeśli chodzi o nowe strategie dotyczące dziedzictwa kulturowego.

- Jesteśmy jego właścicielami i do nas, a nie do wąskiej grupy badaczy, należy definiowanie go i określanie jego wartości. Z tego właśnie powodu dostęp do spuścizny kulturowej jest uważany za jedno z podstawowych praw człowieka - podkreślał.

Oczywiście trzeba sobie odpowiedzieć na pytania, kto tworzy, interpretuje, chroni i kto zarządza dziedzictwem.

Dziedzictwo - jak podkreślała Sharon Macdonald z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie - to te rzeczy, które udało się zatrzymać, wiedząc, że staną się cenne w przyszłości.



- Zawsze będzie więcej historii i więcej przeszłości do zachowania - dodała.



Jaki mamy więc do nich stosunek? W jaki sposób dziedzictwo kształtuje społeczeństwo? Jakie są społeczne funkcje dziedzictwa? Co chcemy pamiętać i o czym często wolelibyśmy zapomnieć? Te pytania będą towarzyszyć uczestnikom i słuchaczom Forum.

- Mam nadzieję, że 4. Forum Dziedzictwa dostarczy nie tylko odpowiedzi na te pytania, ale pozwoli zadać nowe, a te staną się przestrzenią do debaty na temat złożonych relacji między przeszłością i przyszłością - mówił prof. Purchla.

Forum Dziedzictwa jest międzynarodową konferencją, odbywającą się co dwa lata i przyciągającą ekspertów i badaczy z Europy Środkowej. Jest to, jak podkreślają organizatorzy, "głos Europy Środkowej". Pierwsze Forum Dziedzictwa odbyło się w 2011 roku.