Nie żyje Zbigniew Wodecki

Zbigniew Wodecki zmarł w poniedziałek w szpitalu - poinformowano na stronie internetowej artysty

Zdjęcie Zbigniew Wodecki /Jakub Kaczmarczyk /PAP

"W piątek 5 maja Zbigniew Wodecki przeszedł w Warszawie operację bypass-ów. Jeszcze w niedzielę czuł się dobrze i rozmawiał z bliskimi. Niespodziewanie 8 maja nad ranem doznał rozległego udaru mózgu. Mimo niezwykłej woli życia i staraniom lekarzy udar dokonał nieodwracalnych obrażeń. Odszedł od nas w dniu 22.maja w jednym z Warszawskich szpitali. Żona i dzieci byli przy nim. Zostanie pochowany w ukochanym Krakowie" - czytamy w krótkim oświadczeniu na oficjalnej stronie artysty.

Zbigniew Wodecki kojarzony jest z licznymi przebojami, m.in. "Zacznij od Bacha" czy Chałupy "Welcome to". Znany chyba wszystkim pokoleniom Polaków dzięki wykonaniu piosenki z kultowej dobranocki "Pszczółka Maja". Kochany, uwielbiany, podziwiany przez fanów i krytyków. Był także gospodarzem telewizyjnego programu "Droga do gwiazd" oraz jednym z jurorów w polskiej edycji programu "Taniec z gwiazdami".

Genialny muzyk, instrumentalista i kompozytor, wzór dla wielu pokoleń artystów.