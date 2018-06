"Nikt nie jest doskonały" - spektakl na deskach Teatru Studio Buffo

Historia pewnej rodziny uwikłanej w komiczny splot wydarzeń. Sukces z wysoką nagrodą w tle podkręcają wyobraźnię bohaterów, a ich zróżnicowane temperamenty i podejście do życia są przyczynkiem dla wielu komicznych sytuacji i zabawnych dialogów.

Nagrodzony I MIEJSCEM podczas VI ogólnopolskiego festiwalu teatrów w Siedlcach spektakl można będzie zobaczyć w Warszawie już 19 czerwca oraz 10 lipca 2018 r na deskach TEATRU STUDIO BUFFO.

Plejada znanych i lubianych aktorów zapewnią dwie godziny cudownej, relaksującej zabawy.

W całej Europie tekst Simona Williamsa "Nikt nie jest doskonały" jest uznany za klasykę komedii romantycznej. Autor wpadł na pomysł scenariusza, po rozmowie z własną agentką, która na wieść, że planuje napisać komedię romantyczną skonstatowała: "ależ faceci nie piszą romansów!". I tak na przekór tej opinii autor stworzył postać Leona - faceta, który pisze romanse. Leon, z pozoru nudny statystyk boryka się z prozą życia - żona odeszła, nastoletnia córka zaczęła palić papierosy a ekscentryczny Ojciec złośliwie wypomina mu nieśmiałość wobec kobiet. Ale Leon, jak to zwykle w takich historiach bywa, dostaje swoją życiową szansę... powieść, którą napisał pod pseudonimem Marta B. została nagrodzona w konkursie najlepiej napisanych powieści dla kobiet, za którą autorka może otrzymać ogromną nagrodę... sic! Cokolwiek by o Marcie nie mówić to Marta kobietą nie jest... Szansa otrzymania 50 000 może lec w gruzach, chyba że... wyjścia nie ma, Leon musi przebrać się za kobietę...! Na scenach wielu teatrów roi się od takich przebieranek, ale ten popularny gag wciąż bardzo bawi publiczność teatralną i filmową. Przypomnijmy sobie uroczą polską komedię z 1972 roku "Poszukiwany, poszukiwana", czy genialnego Dustina Hoffmana w filmie "Tootsie", albo klasyk "Pół żartem, pół serio", w którym Jack Lemmon i Tony Curtis, w przebraniu kobiecym, bawili nas do łez, aby w ostatniej sekwencji filmu Joe. E. Brown mógł powiedzieć "NIKT NIE JEST DOSKONAŁY".

Obsada:

MAGDALENA WALIGÓRSKA/DOMINIKA ŁAKOMSKA w roli pięknej Harriet Copeland; JACEK ROZENEK/ WOJCIECH BŁACH to uroczy, statystycznie nieśmiały Leonard; MARTA CHODOROWSKA/ DOMINIKA ŁAKOMSKA/MICHALINA SOSNA w roli żywiołowej nastolatki Dee Dee; ZDZISŁAW WARDEJN to rubaszny Dziadek Gus.