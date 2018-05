Och-Teatr zaprasza w czerwcu

W czerwcu teatr zaprosi m.in. na lubiane przez widzów farsy i komedie.

Zdjęcie Och-Teatr zaprasza na m.in. na farsy i komedie /Och-Teatr /INTERIA.PL

W czerwcu będzie można zobaczyć przedstawienie "Casa Valentina" w doborowej obsadzie. Wystąpią m.in. Cezary Żak, Maria Seweryn, Piotr Machalica, Rafał Mohr. Aktorzy (męscy) wcielają się w oryginalne postaci z lat 60. XX w. w USA - heteroseksualnych mężczyzn, którzy ubierają się jak kobiety podczas weekendowych spotkań w małym pensjonacie w górach Catskills (14-18 czerwca).

Reklama

Na afiszu również ostatnia premiera: "Bal manekinów" w reżyserii Jerzego Stuhra. W roli głównej (podwójnej) - posła Ribandela oraz Manekina 41 - Maciej Stuhr (19-21 czerwca).

Będzie można również obejrzeć lubiane przez widzów farsy w reżyserii Krystyny Jandy: "Pomoc domowa" (1-5 czerwca), "Weekend z R." (10-11 czerwca) czy "Mayday" (25-26 czerwca).

Wielbicielom Haška i nieśmiertelnego Szwejka polecamy spektakl "Dobry wojak Szwejk idzie na wojnę" z m.in. Zbigniewem Zamachowskim w obsadzie (6-8 czerwca).

Krystynę Jandę w roli Marii Callas będzie można zobaczyć w spektaklu "Maria Callas. Master Class" (9 czerwca). To wielokrotnie nagradzany, grany na całym świecie tekst. O miłości do sztuki. Do muzyki. Fascynujący. Dowodzący tezy, że życie bez sztuki nie ma sensu. Że sztuka potrafi sprawić, że wszystko, nawet codzienność, nabiera bogactwa i wartości.

Na afiszu pojawią się również spektakle grane na Małej Scenie (Och-Cafe Teatr): "Nareszcie w Dudapeszcie" - autorski program satyryczny Krzysztofa Daukszewicza (16 i 17 czerwca), "Czesław - spowiedź emigranta" - słodko-gorzka i bardzo zabawna opowieść o patriotyzmie, emigracji i ojczyźnie w wykonaniu Czesława Mozila (24 czerwca) oraz "One mąż show" - humorystyczne podejście Szymona Majewskiego do kłopotów i radości współczesnego związku, relacji kobieta-mężczyzna, mąż-żona (30 czerwca).





Pełen repertuar czerwcowych spektakli Och-Teatru znaleźć można tutaj