Polski film "Książę i dybuk" z nagrodą na festiwalu w Wenecji

Film "Książę i dybuk" w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji jako najlepszy dokument o kinie. Autorzy odebrali nagrodę w sobotę podczas gali zamknięcia 74. edycji festiwalu.

Zdjęcie Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski /AP Photo/Domenico Stinellis /East News

Opowieść o życiu polskiego filmowca Michała Waszyńskiego (1904-1965) wygrała konkurs w sekcji Venice Classics - Best Documentary on Cinema, w której przedstawiono filmy na temat kina i sztuki filmowej.

Reklama

Środowy pokaz filmu na weneckim festiwalu był jego światową premierą.

Polsko-niemiecka koprodukcja jest dokumentalną podróżą śladami Waszyńskiego - wyjątkowej i tajemniczej postaci światowego kina, twórcy wielu znanych przedwojennych filmów z Eugeniuszem Bodo, reżysera m.in. mistycznego "Dybuka", a także producenta hollywoodzkich przebojów z Sofią Loren i Claudią Cardinale.

Michał Waszyński (właściwe Mosze Waks) był rozchwytywanym w przedwojennej Polsce reżyserem, a potem wpływową osobistością europejskiej i amerykańskiej kinematografii, który - jak pokazują autorzy dokumentu - własne życie zamienił w wyjątkowy filmowy scenariusz.

Syn biednego kowala z Kowla na Wołyniu zmarł w Hiszpanii jako książę Michele Waszynski - hollywoodzki producent i polski arystokrata na wygnaniu. Przed II wojną światową wyreżyserował ponad 40 filmów w Polsce, takich jak "Pieśniarz Warszawy", "Co mój mąż robi w nocy?", "Antek policjmajster", "Znachor", "Włóczęgi".

Jako żołnierz II Korpusu Polskiego Waszyński był w Egipcie i we Włoszech, robił zdjęcia w czasie bitwy o Monte Cassino.

Po wojnie współpracował z Orsonem Wellesem i był odkrywcą talentu Audrey Hepburn.

Niewiera i Rosołowski w swoim filmie starają się rozwikłać tajemnicę fascynującej postaci Waszyńskiego, który często zmieniał tożsamość i od nowa pisał własną biografię. Jego zagadkową sylwetkę prezentują na tle historii polskiej i światowej kinematografii oraz tragicznych wydarzeń wojny i Zagłady.

Elwira Niewiera to autorka filmów dokumentalnych. Jej poprzedni film, "Efekt domina", również powstały we współpracy z Rosołowskim, był prezentowany na ponad 50 międzynarodowych festiwalach filmowych i zdobył wiele nagród.

Piotr Rosołowski jest reżyserem i operatorem, współautorem scenariusza nominowanego do Oscara dokumentu "Królik po berlińsku". Jest autorem zdjęć do wielu nagradzanych filmów dokumentalnych i fabularnych, m.in. nominowanego do Oscara krótkometrażowego filmu "On the Line" w reżyserii Reto Caffiego.

Sylwia Wysocka