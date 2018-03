Łódzkie: Pijana ratowniczka medyczna w zespole karetki

Policjanci z Drzewicy (woj. łódzkie) zatrzymali pijaną 45-letnią ratowniczkę medyczną, która wcześniej brała udział w reanimacji nieprzytomnego mężczyzny. Pacjenta nie udało się uratować, a niepokój jego rodziny wzbudziło dziwne zachowanie ratowniczki.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Adam Staśkiewicz /East News

Jak poinformowała rzeczniczka policji w Opocznie Barbara Stępień, do zdarzenia doszło w poniedziałek rano. Zespół pogotowia brał udział w reanimacji 74-letniego mieszkańca Drzewicy. Mężczyzny nie udało się uratować. Jego rodzina zwróciła uwagę na dziwne zachowanie ratowniczki medycznej i otaczającą ją woń alkoholu.

Reklama

Po sugestiach rodziny zmarłego trzyosobowa załoga karetki udała się na posterunek policji w Drzewicy. Kierujący załogą lekarz poprosił funkcjonariuszy o przebadanie trzeźwości całego zespołu.

Badanie wykazało, że 45-letnia ratowniczka miała w organizmie 3 promile alkoholu. Została zatrzymana.

Decyzją prokuratora ciało 74-latka zabezpieczono do sekcji. Trwa gromadzenie materiału dowodowego. Po jego analizie zapadnie decyzja co do ewentualnego postawienia ratowniczce zarzutów.