Łódzkie: Strzały podczas pościgu za poszukiwanym

Policjanci z Wieruszowa (Łódzkie) użyli broni podczas pościgu za 29-latkiem, poszukiwanym za kradzieże czterema listami gończymi wystawionymi przez Sąd Rejonowy w Wieluniu. Po roku ukrywania się mężczyzna trafił do więzienia.

Jak poinformowała Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, skazany za liczne kradzieże mężczyzna został zatrzymany 11 kwietnia. Wcześniej przez rok ukrywał się przed organami ścigania.



Wieruszowscy funkcjonariusze ustalili, że 29-latek może przebywać na terenie prywatnej posesji w Osieku (pow. wieruszowski), gdzie dorywczo pracował. Na widok policjantów zaczął uciekać w kierunku pobliskiego lasu. Stróże prawa dowiedzieli się wcześniej, że przestępca ukrył w lesie pojazd, którym w razie potrzeby miał kontynuować ucieczkę.

Reklama

Ścigany wywracał napotkane na drodze przedmioty, aby utrudnić pościg. Zatrzymały go strzały ostrzegawcze oddane przez policjantów.



Po doprowadzeniu do komendy w Wieruszowie usłyszał kolejny zarzut: kradzieży 22 marca w Osieku volkswagena golfa. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Potem został przewieziony do więzienia, gdzie ma odbyć karę czterech lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa.