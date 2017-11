Łódzkie: Wyciek kwasu azotowego. Dwie osoby ranne

Dwie osoby zostały ranne po tym, jak w środę rano w Radomsku (woj. łódzkie) doszło do wycieku kwasu azotowego w mleczarni - podają lokalne media.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Tomasz Adamowicz /FORUM

"Dziennik Łódzki" informuje, że do wycieku doszło we wczesnych godzinach porannych w mleczarni przy ulicy Jagiellońskiej w Radomsku. Z kolei "Express Ilustrowany" donosi, że doszło do wybuchu pojemnika, w którym znajdowała się mieszanina kwasu azotowego i środka dezynfekującego.

Na miejscu pracuje grupa chemicznego ratownictwa straży pożarnej.

Kwas azotowy jest silnie trującym kwasem tlenowym. Ma intensywny i nieprzyjemny zapach.