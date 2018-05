Łódzkie: Zatrzymano mężczyzn, którzy napadli na sklep z z odżywkami

12 mężczyzn w wieku od 21 do 29 lat zatrzymali policjanci po napadzie na sklep z odżywkami i suplementami w Pabianicach (Łódzkie). Według policji grupa jest związana ze środowiskiem kibiców jednego z łódzkich klubów piłkarskich.

Zdjęcie Policja /Damian Klamka /East News

O zdarzeniu poinformował w środę PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Przekazał, że jeszcze w środę zostaną podjęte decyzje, co do zarzutów, jakie zostaną postawione zatrzymanym.



Do napadu doszło we wtorek w godzinach popołudniowych w sklepie przy ul. Moniuszki w Pabianicach. "Jak wynika z dokonanych ustaleń, do sklepu, oferującego odżywki i suplementy diety, wtargnęło kilkunastu zamaskowanych mężczyzn. Wybili szybę wystawową oraz zdemolowali wnętrze sklepu, a następnie wynieśli z niego opakowania z odżywkami" - wyjaśnił prok. Kopania.

Reklama

Dodał, że przybyli na miejsce policjanci zatrzymali 12 mężczyzn, związanych ze środowiskiem kibiców jednego z łódzkich klubów piłkarskich. "W pobliżu miejsca zdarzenia zaparkowane były cztery pojazdy, którymi najprawdopodobniej przyjechali sprawcy. Zabezpieczono w nich m.in. kominiarki, gaz oraz kastety" - zaznaczył rzecznik.

Według policji, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Podczas zatrzymania mężczyźni "nie chcieli wykonywać wydawanych poleceń, byli agresywni, stawiali czynny opór". Większość z nich była wcześniej notowana za przestępstwa przeciwko mieniu.

Okoliczności napadu wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Pabianicach. W środę zatrzymani mają zostać przesłuchani i usłyszeć zarzuty.