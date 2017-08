Zbiorowy gwałt w Łodzi. Jest kolejny wniosek o areszt

Do sądu trafił wniosek łódzkiej prokuratury o areszt dla trzeciego podejrzanego w sprawie gwałtu na 26-letniej mieszkance Łodzi. Kobieta przez 10 dni była przetrzymywana w mieszkaniu jednego z podejrzanych. Gdy uciekła, trafiła do szpitala i mimo kilku operacji zmarła.

Zdjęcie Jest wniosek o areszt dla trzeciego uczestnika zbiorowego gwałtu /fot. Jakub Walasek /Reporter

Jak poinformował prokurator Jacek Pakuła z Prokuratury Okręgowej w Łodzi, 36-letniemu mężczyźnie postawiono zarzuty zgwałcenia wspólnie z innymi osobami, zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem, a także spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała oraz pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem.

Wcześniej na trzy miesiące do aresztu - z zarzutami gwałtu - trafili dwaj pozostali podejrzani w sprawie: 33- i 36-letni.

Wobec 36-latka, który usłyszał nowe zarzuty w czwartek, prokurator zastosował początkowo dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Środek zapobiegawczy został zmieniony po tym, jak dzień wcześniej śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Łódź Widzew zostało przejęte przez Prokuraturę Okręgową; mężczyzna został zatrzymany i ponownie przesłuchany.

Ofiara poznała sprawców w autobusie

Do zdarzenia doszło 17 lipca. Tego dnia ofiara poznała sprawców w autobusie. Jeden z nich zaprosił ją do swojego mieszkania. Tam 26-latka była przetrzymywana i została zgwałcona. Po kilku dniach kobiecie udało się uciec i zawiadomić policję. Trafiła do szpitala, gdzie mimo kilku operacji zmarła.

Wyniki sekcji zwłok

Jak podał wcześniej Pakuła, przeprowadzona w czwartek sekcja zwłok kobiety nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę jej zgonu. Biegła ma wydać opinię na ten temat po uzyskaniu badań histopatologicznych.

Prokurator dodał też, że - według biegłej - obrażenia ciała pokrzywdzonej stwierdzone w trakcie sekcji kwalifikują się "jako zazwyczaj zagrażające życiu". Wyjaśnił, że chodzi o ciężkie uszkodzenie ciała. "Ta okoliczność jest już brana przez nas pod uwagę, w kontekście możliwości modyfikacji zarzutów przedstawionych podejrzanym" - powiedział.

Podejrzanym grozi do lat 15 więzienia.